شكرا لقرائتكم خبر 52 شاشة الكترونية للتوعية والتوجيه في الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 52 شاشة الكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، إذ تقدر المساحة الإجمالية للشاشات بـ279 م2، وخصصت لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وتعمل على مدار الـ24 ساعة.

وتشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في وحدة متابعة الشاشات، على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.

كما تزود الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي من العلماء التابعين للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتترجم إلى لغات عدة من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات بالرئاسة.

وتتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، كما يوجد فريق عمل مختص على مدار الساعة يعمل على تغيير محتويات الشاشات من خلال غرفة تحكم، ومتابعة جميع الشاشات الالكترونية وملحقاتها والارتقاء بجودتها للوصول إلى أفضل المواصفات والمعايير، لمواكبة رؤية المملكة 2030. فيما وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.

وتأتي هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتجري متابعة الشاشات وصيانتها بشكل مستمر من قبل الشؤون الفنية والخدمية؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في توفير أفضل الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبث الرسائل التوجيهية والتوعوية لهم بلغات عدة.

عن الشاشات الالكترونية:

40 رسالة توعوية بثت عن فيروس كورونا منذ بداية عام 1442هـ.

25 م2 متوسط حجم الشاشات في الساحات.

36 م2 حجم الشاشات داخل المسجد الحرام.