شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 3 مراكز حلاقة بالجبيل وإنذار 26 صالونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية ثلاثة مراكز حلاقة رجالية في الجبيل مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك خلال 60 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية، فيما أنذرت 26 صالونا.

وأوضحت الأمانة أن الزيارات تهدف للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوفر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، كما أرسلت 8 عينات للمختبر للتأكد منها، وذلك حرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ودعت أمانة الشرقية للتعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية، كذلك البروتوكولات الوقائية الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال مركز البلاغات 940.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة الشرقية 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية.