شكرا لقرائتكم خبر مبادرات التحول الرقمي ترتقي بخدمة قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 21 مبادرة بملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، والتي تحمل عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، حيث تعزز مبادرات الرئاسة التحول الرقمي الهادف لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وتنظم الرئاسة برامج توعوية عن الأمن السيبراني لمنسوبي معهد الحرم في مجال التقنية والتعاملات الرقمية، وتحقق هذه الدورات مجموعة من المستهدفات والتطبيقات العلمية والعملية.

فيما تضم المكتبة الالكترونية تسجيلات الحرمين لأبرز تلاوات المشايخ لصلوات التراويح والتهجد مع أبرز المقاطع المرئية والأفلام المنتجة الخاصة بالحرمين الشريفين، والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة والاستفادة القصوى من التقنية الحديثة لتسهيل وصول الزوار والباحثين عن المحتوى المطلوب.

وترتكز المكتبة على مجموعة ضخمة ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستفيدين.

مبادرات التحول الرقمي برئاسة الحرمين:

01 روبوت ذكي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة

يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

02 مشروع التعليم الالكتروني بمعهد الحرم المكي

يقدم التعليم الالكتروني للراغبين، ويعمل على تقريب المناهج الدراسية بالمعهد الكترونيا وتحميلها على مقاطع صوتية ومرئية.

يتيح فرصة للراغبين في التعلم عن بعد، من كافة أرجاء المعمورة، تحقيقا لرسالة رئاسة الحرمين العالمية.

03 منصة (منارة الحرمين)

تلقى عن طريقها الدروس العلمية اليومية والمحاضرات والندوات مباشرة صوتا وصورة.

04 (بادر)

تهدف لنشر ثقافة التفكير الإبداعي بين منسوبي المعهد وطلابه.

05 منصة معهد الحرم المكي الشريف التعليمية المخصصة للهواتف الذكية

توفر نظاما تعليميا رائدا تتكامل به العملية التعليمية عن بعد.

06 المحتوى الإعلامي لاستثمار التقنية في إيصال رسالة معهد الحرمين التعليمية والتربوية

تستخدم وسائل وأدوات تعليمية رقمية متعددة.

07 تطبيق (مجمع الكسوة والمعرض)

يهدف لتنظيم وتطوير آلية الزيارات لمجمع كسوة الكعبة ومعرض الحرمين الشريفين.

08 نظام أمني متكامل

عبارة عن كاميرات وأجهزة إنذار وتحكم لتعزيز المنظومة الأمنية بمجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف.

09 تطبيق معرض الحرمين في مناهج التعليم العام

يتيح زيارة افتراضية ثلاثية الأبعاد لعمارة الحرمين لدى الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي.

10 (تطبيق مفيد)

يقدم خدمات للمستفيدين والمستفيدات وزوار بيت الله الحرام عبر الذكاء الاصطناعي.

11 نظام الرخص الالكترونية

يعنى باستلام طلبات رخص الأعمال والمشاريع ورخص التصوير والتغطية الإعلامية بالمسجد الحرام.

12 (لنتواصل بأمان)

عبارة عن لقاء يتحدث عن الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة.

13 (المشاركة المجتمعية الرقمية للحرمين الشريفين)

منصة تنقل وجهات نظر ورؤى ومقترحات الزائرين، للاستفادة منها في تحسين الخدمات وجودة الأداء.

14 (رقابتي)

عبارة عن سلسلة من البرامج عن الرقابة الذاتية.

15 (بصمتي)

تتمثل في تركيب أجهزة بصمة العين في مواقع محددة ومختارة قبل الدخول للحرم للتعريف بالموظفة.

16 (سارعي)

تستهدف إنشاء منصة أو تطبيق لأجهزة الموظفات ويحتوي على أيقونات تحمل الخدمات.

17 (ثروتنا الإسلامية)

عبارة عن إنشاء وحدة تقنية لمقتنيات المسجد الحرام للمحافظة عليها مبصورة جيدة.

18 (العمود الذكي - اللوح الذكي)

عبارة عن إنشاء ألواح ذكية الكترونية توضع داخل الأعمدة بالمصليات النسائية مكونة من أيقونات.

19 (المشاركة المجتمعية الرقمية)

تهدف لتمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتشجع المجتمع على المشاركة في صناعة القرار.

20 (نجيبك)

تخدم السائلين عن إجابات فتواهم أثناء زيارة المسجد الحرام.

21 المكتبة الالكترونية

عبارة عن مكتبة الكترونية رقمية شاملة، تضم الكثير من صور الحرمين الجمالية والروحانية والوثائقية.