شكرا لقرائتكم خبر 229 مليونا لتطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

أنموذج للواجهة البحرية بشاطئ أبحر (مكة)

تصاميم الواجهة البحرية بشاطئ أبحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة محافظة جدة عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني أن المشروع يعد من مشاريع رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، مضيفا أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف م2 بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2,8 كلم.

وأكد القرني أن المشروع يوفر إطلالة بحرية ومناطق خضراء، إضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع، منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خصصت للاستمتاع والجلوس.

كما جرت الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية، في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

أنموذج للواجهة البحرية بشاطئ أبحر (مكة)

المشروع يتكون من: