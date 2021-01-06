229 مليونا لتطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية

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أنموذج للواجهة البحرية بشاطئ أبحر (مكة)
تصاميم الواجهة البحرية بشاطئ أبحر
وأكد القرني أن المشروع يوفر إطلالة بحرية ومناطق خضراء، إضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع، منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خصصت للاستمتاع والجلوس.
كما جرت الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية، في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
أنموذج للواجهة البحرية بشاطئ أبحر (مكة)
المشروع يتكون من:
- ممشى بحري
- مسطحات خضراء
- مسار للدراجات
- شواطئ رملية
- مواقف للسيارات
- جسر السقالة
- مبان استثمارية
- كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.