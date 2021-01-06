رغم كورونا.. 20 حدثا ومنجزا سعوديا في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت سنة 2020 بالأحداث والوقائع على الصعيدين العالمي والدولي، ومرت السعودية كغيرها من الدول بسلسلة من التغيرات والإنجازات، ونجحت خلالها القيادة في إدارة الأزمات وتخطيها والسير بخطى ثابتة نحو رؤية 2030. الأحداث: الزمن: 5- 17يناير الحدث: رالي داكار للمرة الأولى في السعودية وأول نسخة للقارة الآسيوية. الزمن: 6 يناير الحدث: تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. الزمن: 12 يناير الحدث: تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني في المباراة النهائية المقامة في جدة. الزمن: 30 يناير الحدث: إقامة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف. الزمن: 19 فبراير الحدث: انطلاق مشروع تركيب العدادات الذكية. الزمن: 25 فبراير الحدث: - استحداث ثلاث وزارات للرياضة والاستثمار والسياحة. - ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الزمن: 8 مارس الحدث: - تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات السعودية. - استمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا. الزمن: 10 مارس الحدث: - تأسيس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات. - تأسيس الهيئة السعودية للسياحة. الزمن: 26 مارس الحدث: اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. الزمن: 11 أبريل الحدث: إطلاق تطبيق (تطمن) التابع لوزارة الصحة في إطار مكافحة فيروس كورونا. الزمن: 30 أبريل الحدث: افتتاح مستشفى ميداني بمكة المكرمة لاستقبال حالات كورونا. الزمن: 14 يونيو الحدث: إطلاق تطبيق (تباعد) من قبل وزارة الصحة. الزمن: 16 يونيو الحدث: تأسيس صندوق التنمية السياحية. الزمن: 21 يونيو الحدث: رفع تعليق النشاط الرياضي. الزمن: 1 يوليو الحدث: - تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%. - السماح بأداء فريضة الحج بأعداد محدودة بسبب الجائحة. الزمن: 30 أغسطس الحدث: - اكتشاف حقلين جديدين للبترول والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة. - بدء السنة الدراسية عن بعد من خلال منصة (مدرستي). الزمن: 15 سبتمبر الحدث: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر. الزمن: 27 سبتمبر الحدث: إطلاق تطبيق (اعتمرنا) من قبل وزارة الحج والعمرة. الزمن: 4 أكتوبر الحدث: استقبال أول فوج من المعتمرين بالمسجد الحرام بعد قرار فتح العمرة. الزمن: 21-22 نوفمبر الحدث: انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض المرجع : واس

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