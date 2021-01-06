اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها

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ويعد المركز الخليجي للوقاية مركزا إقليميا للصحة العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة ووضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف بين جميع الدول الأعضاء.ويعمل المركز على تحقيق مقاصد عدة تشمل تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء الخليج.
كما يؤدي المركز دورا مهما في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة في دول الخليج العربي، من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.
رسالة المركز تستهدف:
- دعم تطوير برامج وممارسات تعاونية في مجال الصحة العامة
- تعزيز التدريب الإقليمي في مجال الصحة العامة
- استخدام بيانات الصحة العامة لوضع مؤشرات صحية وبحوث خليجية مشتركة
- تعزيز العمل المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الوقاية ومكافحة الأمراض
- تعزيز متطلبات التنافسية العالمية لتحقيق مراكز متقدمة عالميا
- تعزيز مكانة دول الخليج كمحور ومركز عالمي للفعاليات الدينية والثقافية والأعمال
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