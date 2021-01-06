شكرا لقرائتكم خبر اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ41 «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، ضمن البيان الختامي الذي صدر أمس الأول، إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.

ويعد المركز الخليجي للوقاية مركزا إقليميا للصحة العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة ووضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف بين جميع الدول الأعضاء.

ويعمل المركز على تحقيق مقاصد عدة تشمل تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء الخليج.

كما يؤدي المركز دورا مهما في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة في دول الخليج العربي، من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.

رسالة المركز تستهدف: