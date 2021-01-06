شكرا لقرائتكم خبر ضبط قاعة أفراح مخالفة لإجراءات كورونا في صفا جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة قاعة أفراح مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فيما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكثفت البلدية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على أحياء النطاق، بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات كافة، وأسفرت هذه الحملة عن مصادرة 932 كجم من الخضراوات والفواكه وإزالة 18 بسطة عشوائية.

وأوضحت رئيسة البلدية عهود الشمراني، أن فرق الرقابة الميدانية واصلت جهودها في رصد مخالفة «البيع العشوائي» بالنطاق، حيث جرت مصادرة الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية.

وبينت أنه في سياق متابعة مخالفات تدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، رصدت الفرق الميدانية قاعة أفراح بالنطاق مخالفة للإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.