شكرا لقرائتكم خبر عن جولات أمنية ميدانية لمتابعة الاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت الجهات الأمينة بالمنطقة الشرقية خلال الجولات الميدانية بمحافظة الجبيل اليوم, تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وشملت الجولات الميدانية، الأسواق التجارية، ومواقع التجمعات لضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.