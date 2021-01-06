شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، مدير عام مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر الفاخري بوفاة شقيقه. وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. فيما عبر الفاخري باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.