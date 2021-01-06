شكرا لقرائتكم خبر مخرجون: «صناع الأفلام» طريق السينما السعودية للعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد سينمائيون ببرنامج (صناع الأفلام) الرقمي، الذي أطلقته وزارة الثقافة أخيرا، بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية؛ وتهدف من خلاله إلى خلق فرص تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، لرفد المواهب السعودية بموارد معرفية تسهم في تحسين صناعة السينما، وتوفير تجربة تشمل كافة مسارات العملية الإنتاجية.

مؤكدين أن البرنامج الذي يحظى بالدعم الثقافي الكبير وسيلة مهمة لممايزة القدرات ورفع الوعي السينمائي للمتدربين، وخلق رؤية لإنتاج الأفلام تنطلق من الإرث الحضاري للمملكة.

الوعي السينمائي

»تساهم البرامج والدورات التدريبية التي تطلقها وزارة الثقافة والموجهة لصناع الأفلام في رفع مستوى قدرات الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح لعملية الإنتاج، وتسويق وتطوير المشاريع السينمائية.

ومنذ إعلان رؤية المملكة 2030 أطلقت الوزارة العديد من البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الفنون بما يحقق طموح الرؤية، لذلك من المتوقع أن يحقق البرنامج التدريبي (صناع الأفلام الرقمي) أهدافه، وذلك من خلال تعريف المتدربين على أسرار عالم صناعة الفيلم بما يطور قدراتهم في وقت قياسي، ولاسيما أنه يقدمه خبراء ومختصون بدورهم سيقدمون حصيلة سنوات عملهم ومعرفتهم للمتدربين«.

محمد سلمان - مخرج

الإرث الحضاري

»البرنامج سيسهم في تطوير أدوات السينمائيين وصقل مهاراتهم من خلال الجرعات المكثفة المقدمة على يد خبراء متخصصين في الصناعة السينمائية.

تتطلب صناعة السينما التدريب النظري والتطبيقي على حد سواء، لكونها منظومة من الصناعة والتجارة والفنون.

لابد من وجود معايير للتأكيد على الهوية الثقافية والإنسانية الخاصة بالمملكة في الأعمال السينمائية، وتناول الإرث والتاريخ الحضاري السعودي، وذلك من خلال المهام التسويقية وتقديم التسهيلات لتحفيز المنتجين المحليين، واستقطاب الكيانات العالمية، بما يساهم في إبراز ما تتمتع به المملكة من هوية ثقافية وجغرافية مميزة«.

ممدوح سالم - مخرج

الدعم الثقافي

»بالتأكيد إن البرنامج التدريبي بما يحتويه من تعليم وتدريب وتطبيق عملي يؤسس لبناء نماذج سينمائية مميزة تعكس ما تتمتع به المملكة من تاريخ وإرث، وما يواكب الدعم اللوجستي والمالي والإعلامي والمعنوي الذي تقدمه الوزارة لكافة المبدعين.

كما أن هذه المبادرة ترفد البيئة التعليمية للنهوض بالصناعة السينمائية لأعلى المستويات الإقليمية والدولية، مما يشجع القطاع الخاص والجامعات لمواكبة مبادرات الوزارة الطليعية في الدعم المستمر لصناعة السينما«.

عبدالمحسن المطيري - مخرج وكاتب سينمائي