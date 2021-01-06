«ربيز» البريطانية لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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وحصل مركز المدينة المنورة على الاعتماد التخصصي وفق معايير لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «كارف» في مجالاتها الخمس، الخدمات الإدارية، والخدمات الفنية، وجودة الخدمات الفردية، والدعم وخدمات التوظيف، وخدمات الأطفال ، ليكون أول مركز على مستوى 11 مركزا لجميعة الأطفال ذوي الإعاقة بالمملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أمس شهادة الجودة «ربيز» المستوى الأول والمعتمدة لدى منظمة «NCVO» البريطانية التي حصل عليها مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، لتميزه على مستوى العمليات في التميز المؤسسي والعمل الخيري.وحصل مركز المدينة المنورة على الاعتماد التخصصي وفق معايير لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «كارف» في مجالاتها الخمس، الخدمات الإدارية، والخدمات الفنية، وجودة الخدمات الفردية، والدعم وخدمات التوظيف، وخدمات الأطفال ، ليكون أول مركز على مستوى 11 مركزا لجميعة الأطفال ذوي الإعاقة بالمملكة.

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