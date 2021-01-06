خوص الأحساء

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وترتكز صناعة الخوص على وجود ثلاثة ملايين نخلة، وتوارث متتال بين الأجيال لأسرار ومهارات التصنيع (سرير نوم، خزائن طعام، سلال نقل الأشياء) الدارج في الحياة اليومية، ثم قفز الشباب والفتيات بموروثهم إلى خطوط الموضة العالمية (حقائب اليد، والأحزمة، وقبعات الرأس).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع انطلاق موسم شتاء السعودية في ديسمبر الماضي، انتعشت أسواق الحرف اليدوية في واحة الأحساء، وارتفع الطلب تحديدا على (الخوص) الأحسائي الشهير.وترتكز صناعة الخوص على وجود ثلاثة ملايين نخلة، وتوارث متتال بين الأجيال لأسرار ومهارات التصنيع (سرير نوم، خزائن طعام، سلال نقل الأشياء) الدارج في الحياة اليومية، ثم قفز الشباب والفتيات بموروثهم إلى خطوط الموضة العالمية (حقائب اليد، والأحزمة، وقبعات الرأس).

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