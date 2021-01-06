برنامج لتأهيل وتوظيف الصم بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادراته في المسؤولية الاجتماعية، أطلق نادي الصم في المنطقة الشرقية أمس برنامجا لتأهيل وتوظيف الصم من الجنسين في مختلف المجالات الإدارية.

وأوضح رئيس نادي الصم الدكتور ناصر الشمري أن البرنامج يأتي متوافقا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتيح البرنامج للصم التدريب والتأهيل، وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتقديم نموذج تكاملي يحقق الريادة والتكامل، وتقديم أفضل الخدمات للصم.

وبين أن النادي سيبدأ في استقطاب الصم من الرجال والنساء وإعداد برامج تأهيلية تدريبية لهم في مختلف المجالات وتنمية مواهبهم، إلى جانب تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإشراك الصم في جميع الفعاليات والأنشطة التطوعية في المنطقة.