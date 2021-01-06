دراسة تعديل نظام حماية حقوق المؤلف

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وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مسوغات تقديم المقترح بشكل مفصل وأهدافه، وأبرز الجوانب الصياغية للمقترح، وذلك قبل الانتهاء من دراسته ورفعه للعرض أمام المجلس.وأنهت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها إعداد مرئياتها المتعلقة بوجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، كما استعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث أعدت اللجنة رأيها المتضمن توصياتها بشأن التقريرين لطرحها للتصويت في جلسة قادمة.
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات.
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