جامعة الأميرة نورة تعزز ريادة الأعمال بـ13 ورشة

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كما شملت الورش (دراسة الجدوى)، وأخرى بعنوان (برنامج أحاديث ريادية) الهادف إلى نشر الوعي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عن طريق استضافة رواد أعمال مختصين للحديث عن تجاربهم وقصصهم الريادية، كذلك إقامة ورشتي عمل الأولى بعنوان (الذكاء المالي)، والورشة الأخرى بعنوان (عادات الاستهلاك) التي تهدف إلى التوازن في إدارة الميزانية ومواجهة الأزمات في الظواهر السلوكية الاستهلاكية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز دعم وتطوير الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الفصل الدراسي الأول عددا من ورش العمل الافتراضية، بالتعاون مع إدارة التعلم الالكتروني في الجامعة، استهدفت المهتمين في تطوير وتنمية مهاراتهم من شرائح المجتمع كافة، بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تأهيل وتنمية المهارات، ودعم المشاريع الريادية المبتكرة، لرفع مشاركة المرأة بالناتج المحلي الإجمالي، من خلال تأسيسها للمشروعات، وبلغ عدد الورش المقامة 13 ورشة عمل حظيت بمشاركة 800 مستفيد.ومن أبرز تلك الورش ورشة عمل بعنوان (ريادة الأعمال الاجتماعية)، وورشة بعنوان (التسويق لرواد الأعمال)، وأخرى بعنوان (التفكير التصميمي)، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (بناء نموذج العمل التجاري).كما شملت الورش (دراسة الجدوى)، وأخرى بعنوان (برنامج أحاديث ريادية) الهادف إلى نشر الوعي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عن طريق استضافة رواد أعمال مختصين للحديث عن تجاربهم وقصصهم الريادية، كذلك إقامة ورشتي عمل الأولى بعنوان (الذكاء المالي)، والورشة الأخرى بعنوان (عادات الاستهلاك) التي تهدف إلى التوازن في إدارة الميزانية ومواجهة الأزمات في الظواهر السلوكية الاستهلاكية.

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