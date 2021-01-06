وظائف للرجال والنساء بمرتبة ملازم تحقيق

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ودعت الراغبين في التقديم للتسجيل خلال الفترة من 21 حتى 25 من جمادى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى «ملازم تحقيق»، للحاصلين على البكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو ما يعادلها.ودعت الراغبين في التقديم للتسجيل خلال الفترة من 21 حتى 25 من جمادى

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