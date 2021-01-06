«صحية» الشورى تناقش مرئيات تخصصي العيون

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وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ، وأقرت اللجنة عددا من التوصيات على التقرير؛ تمھيدا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وفقا للمادة الـ(23) من نظام المجلس والتي تنص أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.
يذكر أن اللجنة الصحية تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة الشورى.
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