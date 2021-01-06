شكرا لقرائتكم خبر بدر بن فرحان: صندوق التنمية الثقافي سيعزز الإنتاج والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على دعمهما الدائم للقطاعات الثقافية، مثمنا لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الثقافي.

وأكد أن صندوق التنمية الثقافي سيعزز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصا اقتصادية تنموية لدعم وتمكين القدرات الوطنية في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجابا على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

وبين أن الصندوق الذي يرتبط إداريا بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها وفق الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وقال الأمير بدر بن عبدالله «ستكون للصندوق صلاحية الإقراض والتمويل بكل أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة، أو في دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقا لسياساته، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة».

وأضاف أن صندوق التنمية الثقافي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن بين حزمة المبادرات الـ27 الأولى، التي أعلنتها الوزارة عند تدشين رؤيتها وتوجهاتها.