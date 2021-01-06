شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أتلف جهازي صرف آلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القت شرطة الرياض ،القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض ، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما ، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية، و تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.