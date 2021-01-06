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القبض على مواطن أتلف جهازي صرف آلي

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الدمام - شريف احمد - القت شرطة الرياض ،القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض ، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما ، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية، و تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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