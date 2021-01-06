شكرا لقرائتكم خبر عن الجسور وحديقة طيبة .. 3 توصيات مهمة لـ "بلدي الشرقية " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية اجتماعه الدوري بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس ، وسط إجراءات احترازية ضد فايروس كورونا .

وأسفر الاجتماع عن مخاطبة أمانة الشرقية لمنح الجمعيات الخيرية ثمار النخيل التابعة للأمانة .

كما أوصى بتحويل موقع تصريف مياه الأمطار بحي طيبة مخطط الدائري إلى حديقة لخدمة أهالي الحي، خاصة ان موقع تصريف مياه الأمطار غير مستفاد منه .

وأوصى باستخدام الجسور والانفاق كفرص استثمارية، سعياً لتحسين المشهد البصري من خلال رسومات جمالية لها ارتباط بتراث المنطقة .