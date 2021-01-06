بريطانيا وروسيا: إعلان العلا تطور مهم على مسار وحدة دول الخليج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت المملكة المتحدة بإعلان قمة مجلس التعاون الخليجي – إعلان العلا – باعتباره تطورا لوحدة منطقة الخليج .

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي يوم أمس يعد تطورا مهمًا على مسار وحدة منطقة الخليج، متطلعا إلى مواصلة التعاون مع دول الخليج لتعزيز الأمن المشترك والازدهار “.

كما رحبت روسيا بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي عقدت في مدينة (العلا) .

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم : إن موسكو ترحب بالاتفاق التي تم التوصل له خلال قمة (العلا) التي تشكل تعبيراً عن الإرادة الطيبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر .