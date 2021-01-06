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ضبط مواطن أتلف جهازَي صرف آلي في الرياض بغرض السرقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

ضبط مواطن أتلف جهازَي صرف آلي في الرياض بغرض السرقة

سكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت – بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض ، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما ، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية، و تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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