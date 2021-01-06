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شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تمدد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الصحة تمدد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب
حتى تاريخ 30/6/1442
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن تمديد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات الصحية حتى تاريخ 30/6/1442.
وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق عن توفر (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات للسعوديين فقط اعتبارًا من يوم الخميس 16/5/1442 ولمدة عشرة أيام وفتحت باب التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs.
وبيّنت الوزارة، أنّ الشروط والوثائق المطلوبة هي:
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
– شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.