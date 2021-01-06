بيان توضيحي من «المياه» حول القراءات التقديرية للفواتير والعدادات الذكية

أصدرت شركة المياه الوطنية، الأربعاء، بيانًا توضيحيًّا، بشأن ما تم تداوله حول مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية لفواتير المياه.

وقالت شركة المياه، في بيان صادر عنها، اليوم، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشان مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية لفواتير المياه، نود التأكيد على أن العدادات الذكية المستخدمة بالمملكة مطابقة للمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطابقة للمواصفات العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للقياس القانوني.

وأوضحت شركة المياه، أن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى الشركة حاصلة على شهادة المطابقة، مشيرة إلى أن العدادات التي يتم استيرادها من قبل الشركة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وبشأن إصدار الفواتير، قالت الشركة، إن أكثر من 90% من الفواتير تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية، فيما تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل استهلاك فعلي للأشهر الماضية تقديريًّا وبشكل آلي، مؤكدة أنه تتم التسوية دوريًّا بناء على قراءات فعلية.

وأكدت شركة المياه، أن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود في حال عدم تمكن الشركة من جلب القراءات خلال دورة القراءة المجدولة، نظرا لوجود عوائق تمنع القراءة الفعلية.

وأشارت إلى أنها ستستمر في رفع نسبة القراءة الفعلية للوصول لـ95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري والوصول لأفضل الممارسات بمنتصف العام.