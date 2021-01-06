«الأمر بالمعروف» تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» بالنعيرية

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق» التي أطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها للتحذير من الجماعات التي هي على معتقد الخوارج.

يُذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي جهاز حكومي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وقد صدر التنظيم للرئاسة بقرار مجلس الوزراء رقم 289 بتاريخ 04/07/1437هـ

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