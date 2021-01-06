«التقاعد»: 3 خطوات إلكترونية للتحقق من «خطاب التعريف بالمعاش»

قالت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، إنه يمكن لجميع عملاء المؤسسة والجهات المعنية التحقق من خطاب التعريف بالمعاش، من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لجميع عملاء المؤسسة والجهات المعنية.. يمكنكم التحقق من خطاب التعريف بالمعاش، وذلك بعرض صورة طبق الأصل من التعريف من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، والتفاصيل عبر الرابط بالضغط هنا.

وذكرت المؤسسة أن الحصول على هذه الخدمة يتم عبر 3 خطوات، هي (تسجيل الدخول ثم تعبئة البيانات، وآخرًا معاينة الطلب).

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