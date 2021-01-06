«الصحة» تحذر من التجاوب مع رسالة إيقاف العيادات الخارجية

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسالة مغلوطة تزعم إيقاف مواعيد العيادات الخارجية.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نص رسالة، جاء فيها: استشعارًا بمسؤوليتنا وأخد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا تم إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخاردية اعتبارًا من يوم الأحد من أجل سلامتك وحفاظًا على صحتك احجز موعدًا لأخذ لقاح كورونا غبر تطبيق صحتي»، محذرة من التجاوب معها.

وقالت الوزارة، إن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وكانت وزارة الصحة جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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