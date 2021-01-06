«شرطة الرياض» تطيح بـ5 مواطنين تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء.

وأشار إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.