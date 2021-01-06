الرياض وجدة تتصدران قائمة الأكثر تعافيًّا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 144 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 33 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 16 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 6 حالات وتم تسجيل 4 حالات في كل من عرعر والدمام والمذنب، فيما تم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من المدينة المنورة، وأبها والخبر وبقيق.

ووفاق لوزارة الصحة، تم تسجيل حالتا تعاف جديدة في كل من بارق وتبوك والطائف ونجران وطريف والجبيل والقطيف والظهران والقريات ومهذ الذهب وشرورة وبلجرشي والعيص وأضم ورأس تنورة والمبرز.

كما تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من: الأسياح وخليص وبدر الجنوب والحرجة والنبهانية وأحد رفيدة وحائل وخميس مشيط والهفوف والدلم وأبوعريش والزلفى ومليجة والقحمة وعيون الجواء.

وسجلت حالة واحدة أيضًا في كل من: البدائع ورياض الخبراء وصفوى والعيون وخيبر وظهران الجنوب والنماص والقنفذة والليق والنعيرية والخفجي والحجرة والخرج ووادي الفرع وقرية العليا ووادي الدواسر والجفر.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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