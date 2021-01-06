شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة " اللوحات المسروقة " بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القت شرطة الرياض، القبض على 5 مواطنين تورطوا بارتكاب عددٍ السرقات.

وصَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم و إحالتهم إلى النيابة العامة.