الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

بلاغات العنف الأسري : كل الأشياء لا تساوي نظرة خوف في عين أبنائك

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد مركز بلاغات العنف الأسري على أهمية مراعاة السلامة النفسية للأبناء مهما كانت الأسباب والظروف.

وقال المركز في تغريدة له: حفظ السلامة النفسية أهم بكثير من حفظ أجهزة يمكن تعويضها، وتابع أن قيمة الأشياء مهما علت لا تساوي أبدًا نظرة خوف في عيني أبنائك حين تعنفهم.

ودعا المركز إلى التسامح والتغاضي عن بعض الأخطاء والتلطف في معاملة الأبناء.

