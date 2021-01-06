أمير الرياض يستقبل العميد السعد مدير عام جوازات المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن عبدالعزيز السعد بمناسبة تعيينه.

وتمنى سموه للعميد السعد التوفيق والنجاح في مهام عمله.

يذكر أنه صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يوم الاثنين الماضي، بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز السعد مديرًا لجوازات منطقة الرياض.

والمعروف أن العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، من الكفاءات المتميزة في المديرية العامة للجوازات وتولى لعدة سنوات منصب مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية.



