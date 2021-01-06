الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

الصحة تحذر : لا تتجاوبوا مع هذه الرسالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسالة تزعم إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وجددت الصحة التأكيد على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الرسائل مجهولة المصدر.

وزعمت الرسالة المتداولة أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تم إيقاف كافة المواعيد للعيادات الخارجية.



