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الصحة تحذر : لا تتجاوبوا مع هذه الرسالة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

الصحة تحذر : لا تتجاوبوا مع هذه الرسالة

الصحة تحذر : لا تتجاوبوا مع هذه الرسالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسالة تزعم إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وجددت الصحة التأكيد على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الرسائل مجهولة المصدر.

وزعمت الرسالة المتداولة أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار تم إيقاف كافة المواعيد للعيادات الخارجية.

الصحة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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