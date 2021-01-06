شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 5 مواطنين تورطوا بارتكاب عددٍ من السرقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ضُبط بمنزل أحدهم 3 مركبات مسروقة، اثنتان منها تم تفكيكها لأجزاء. وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.