شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني»: 961404 اختبارات إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرت بوابة التدريب الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 961404 اختباراً «عن بعد» للتخصصات النظرية، وعالجت حرمان أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة ليتمكنوا من أداء الاختبارات الإلكترونية.

كما نفذ الدعم الفني والمساندة (29209) خدمات دعم ومساندة وتعريف وتوعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني.

وعمدت المؤسسة الى رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين والمتدربات، ودشنت خطا ساخنا مع الدعم الفني للفرع الرئيسي لشركة (blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من خدمات البوابة.

وأكد محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن البنية التقنية والتدريب الالكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بعد بكل سلاسة وجودة.