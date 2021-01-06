«الصحة»: 2206 حالة كورونا نشطة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة (363377) حالة، من بينها (2206) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (351) حالة حرجة.

وكانت وزارة الصحة، كشفت في وقت سابق الأربعاء، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363377 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 144حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354899، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 6272 حالة

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