«الجمارك»: مزاد لبيع «بضائع منوعة» بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. وتحدد الشروط

كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبضائع منوعة يوم الأحد الموافق 24 من شهر يناير الجاري.

وكتبت الجمارك السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «تعلن الجمارك_السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة».

وحددت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الضوابط والشروط الأساسية اللازم توافرها للتسجيل في المزاد، وهي كالتالي:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي «50.000» ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق بغسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و«20» يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فروس كورونا المستجد حسب توجيهات وزارة الصحة.

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