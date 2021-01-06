مصادر «عاجل» تكشف آلية الدراسة في الفصل الثاني

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا ينظم آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ يوم الأحد 4 جمادى الآخر 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

وبحسب التعميم الذي كشفت ملامحه مصادر «عاجل»، فإن حضور المعلمين والمعلمات سيكون عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مشيرة إلى أن «التعليم» ألزمت المعلمين والمعلمات بالحضور يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس، يتولى قائد/ة المدرسة، إعداد جداول لدوام المعلمين والمعلمات وحضورهم وفق التخصصات يوما واحدا بالأسبوع على الأقل، على أن يتم الإعلان عن ذلك الجدول لأولياء الأمور خلال منصة «مدرستي» مع تزويد مكتب التعليم بنسخة منه، بحسب مصادر «عاجل»، التي أكدت أن التوجيه يهدف لتحقيق المصلحة التعليمية ولإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لزيارة المدرسة وتمكين المشرفين والمشرفات والتربويين والتربويات من تنفيذ برامج تطوير الأداء والتنمية المهنية.

وشددت الوزارة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها سلفًا، وعمل نقطة فحص عبد البوابات لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الجميع الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مؤكدة ضرورة مراعاة الأدلة الاسترشادية لعودة الدراسة والعمل في ظل جائحة كورونا، بحسب مصادر «عاجل».

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، حددت موعد بداية دوام الهيئة الإدارية (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) على أن يكون حضوريًّا في الثامنة والنصف صباحًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يبدأ في الثانية والنصف ظهرًا للمرحلة الابتدائية.

ومنحت الوزارة مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، صلاحية استثناء الحالات التي يتعذر وصولها إلى المدرسة على أن يكون دوامهم عن بُعد، وفق تعميم الوزير.

اقرأ أيضًا:

خبير تعليمي لـ«عاجل»: 3 تعديلات مطلوبة بداية الموسم الدراسي الجديد

«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد