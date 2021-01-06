3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كوورنا في الممكلة وتصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 43 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 14 حالة وعسير 7 والمدينة المنورة 4 وسجلت الحدود الشمالية وجازان 3 حالات لكل منهما.

كما سجلت منطقتا تبوك وحائل حالتا إصابة لكل منهما فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من القصيم ونجران.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 144حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354899، مشيرة إلى تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6272 حالة.

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