فيديو يوثق تلقي وزير الشؤون الإسلامية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

نشر الحساب الرسمي قناة الإخبارية على موقع «تويتر» مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقال الوزير آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر، «بحمد الله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد اللذين يوليان صحة وسلامة المواطن والمقيم جلّ عنايتهما ويقدمان الغالي والنفيس في سبيل ذلك، كما أشكر المسؤولين في وزارة الصحة على التنظيم الرائع».

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الوزير «آل الشيخ» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا