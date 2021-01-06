وزارة الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 118إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363377 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 144حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354899.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6272 حالة.

وفي وقت سابق أشارت «الصحة» إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وسط إنسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.