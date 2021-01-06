وزير الثقافة: صندوق التنمية الثقافي يعزز الإنتاج ويمكن الإبداع

رفع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الدائم للقطاعات الثقافية، مثمنًا لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الثقافي.

وأكد سموه أن صندوق التنمية الثقافي سيعزز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصًا اقتصادية تنموية لدعم وتمكين القدرات الوطنية في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

وبيّن أن الصندوق الذي يرتبط إداريًا بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها واستدامتها وفق الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وقال سمو الأمير بدر بن عبدالله: «سيكون للصندوق صلاحية الإقراض والتمويل بكافة أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة أو في دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة لها أو في تطوير التقنية في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقًا لسياساته؛ بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة».

وأضاف أن صندوق التنمية الثقافي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن بين حزمة المبادرات الـ27 الأولى، التي أعلنتها الوزارة عند تدشين رؤيتها وتوجهاتها.

يُذكر أن سمو وزير الثقافة يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلالها وزارة الثقافة إلى الارتقاء بالفعل الثقافي والتراث الوطني.