«الخطوط السعودية»: لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية

أكدت الخطوط السعودية، أنه لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بسافر مع والدتي هل يكفي وجود صورة من كرت العائلة معي أثناء إنهاء إجراءات السفر، أم لا بد من وجود الأصل؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: « لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية، يجب السفر بالبطاقة الأصل».

وأضاف: « لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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