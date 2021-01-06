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«الخطوط السعودية»: لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة إحضار الأصل..

أكدت الخطوط ، أنه لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بسافر مع والدتي هل يكفي وجود صورة من كرت العائلة معي أثناء إنهاء إجراءات السفر، أم لا بد من وجود الأصل؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: « لا يمكن السفر بصورة من بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية، يجب السفر بالبطاقة الأصل».

وأضاف: « لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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