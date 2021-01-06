السعودية اليوم / الأردن تسجل 1472 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1472 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 281020 حالة شفاء بعد تسجيل 2091 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3940 حالة.

// انتهى //

19:12ت م

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عمّان 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 301303 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 281020 حالة شفاء بعد تسجيل 2091 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3940 حالة.// انتهى //19:12ت م0140

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