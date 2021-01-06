شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافية الشورى" تدرس مقترحًا لتعديل نظام حماية حقوق المؤلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - درست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- في اجتماعٍ لها عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مقترح تعديل نظام حماية حقوق المؤلف، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مسوغات تقديم المقترح بشكل مفصل وأهدافه، وأبرز الجوانب الصياغية للمقترح وذلك قبل الانتهاء من دراسته ورفعه للعرض أمام المجلس.

وأنهت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها إعداد مرئياتها المتعلقة بوجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة، كما استعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث أعدت اللجنة رأيها المتضمن توصياتها بشأن التقريرين لطرحها للتصويت في جلسة قادمة.

مما يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات.