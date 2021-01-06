فيديو وصور.. الأمير تركي بن محمد يتلقى لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 -الرياض

تلقى وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتبعه العديد من الوزراء والمسؤولين في المملكة.

ولا تزال عملية التسجيل للحصول على اللقاح مستمرة، فيما تواصل مراكز التطعيمات في العديد من المناطق تقديم اللقاحات لمن سجلوا في وقت سابق.