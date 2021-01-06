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الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351

إجمالي الوفيات 6272 وحصيلة التعافي 354899

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (144) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354899) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2206) حالات من بينها (351) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363377) حالة، توفي منهم (6272) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (118) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 43، مكة المكرمة 38، المنطقة الشرقية 14، عسير 7، المدينة المنورة 4.

ولم تسجل منطقتا الجوف والباحة أية حالات جديدة فيما تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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