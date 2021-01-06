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شكرا لقرائتكم الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351
إجمالي الوفيات 6272 وحصيلة التعافي 354899
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (144) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354899) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2206) حالات من بينها (351) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363377) حالة، توفي منهم (6272) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (118) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 43، مكة المكرمة 38، المنطقة الشرقية 14، عسير 7، المدينة المنورة 4.
ولم تسجل منطقتا الجوف والباحة أية حالات جديدة فيما تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي: