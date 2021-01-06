استشاري لـ”المواطن” : 3 أمور تجنبك زيادة الوزن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

بنصح استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بضرورة ممارسة الرياضة، والحد من تناول الوجبات الدسمة، والإكثار من تناول الفواكه والخضار.

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن زيادة الوزن تمهد لالتهابات المفاصل أي التعرض لالتهاب في غشاء المفاصل يتسبب في حدوث درجات متفاوتة من الألم، إذ يسبب الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على هذه المفاصل؛ مما يؤدي إلى تلف الغضاريف التي تحميها، فيما يؤدي فقدان الوزن من تخفيف الإجهاد على الركبتين والوركين وأسفل الظهر.

زيادة الوزن تراكم الدهون والسعرات

وأوضح أن زيادة الوزن تعني تراكم الدهون في الجسم؛ نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية؛ ما يتسبب في زيادة كيلوجرامات الوزن وشكل تدريجي؛ ونتيجة لإهمال الرياضة والخمول والاستمرار في تناول كميات كبيرة من الطعام يتعرض الفرد للإصابة بالسمنة المفرطة.

آلام نوبات النقرس

وأشار الدكتور الحاج إلى أن السمنة تؤدي أيضًا إلى التعرض لمرض السمنة؛ وذلك بسبب زيادة ترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل، والذي يسبب بدوره نوبات من الألم الحاد واحمرار في المنطقة المصابة، وقد يصاب أي مفصل في الجسم بهذا المرض، ولكن الأكثر عرضة هو إبهام القدم، إذ وجدت بعض الدراسات العلمية أن النقرس هو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وبالتالي كلما زاد وزن الفرد زادت احتمالية الإصابة بالنقرس.

الدهون والمقليات والسكريات

ولفت إلى أن البعض يعتقد أن تناول الأطعمة الدسمة بكميات قليلة لن يؤثر على الوزن، ولكن في الحقيقة تتسبب الدهون والمقليات والسكريات في زيادة الوزن سريعًا وبصورة كبيرة حتى في حالة تناولها بكميات قليلة، وعلى العكس يمكن تناول الأغذية الصحية والمفيدة بكميات مناسبة لتسبب الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

نصائح وقائية مهمة

وشدد الدكتور الحاج على ضرورة اتباع بعض القواعد والسلوكيات لتفادي السمنة منها، ممارسة الرياضة، عدم الإكثار من الأملاح والسكريات؛ لأنها تعيق عملية التمثيل الغذائي والحرق بالجسم، كما أن زيادة الأملاح تسبب احتباس السوائل بالجسم وانتفاخه بصورة ملحوظة، والحرص على الإكثار من شرب الماء، فذلك يساعد في تعزيز عملية الأيض وتخليص الجسم من السموم، وكذلك الشعور بالشبع في حالة الجوع بين الوجبات، ولذلك فإن شرب الماء يضمن عدم زيادة الوزن بصورة كبيرة.

