تعرف على الثمرة الأولى في العالم لعلاج النوبة القلبية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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تحدث النوبة القلبية عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم إلى الشريان التاجي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب، وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن هناك ثمرة حلوة ومغذية وتقي وتعالج كلًا من النوبة القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية أيضًا، وهي التمر.

تشير الدراسات إلى أن هناك نحو 12 طريقة يساعد بها التمر جسمك على الشفاء، وقد ثبت أنه يمنع أو يساعد في علاج نحو 40 حالة صحية مختلفة، واتضح أيضًا أنه أفضل الأطعمة الصحية لصحة القلب حيث يمنع النوبة القلبية.

فوائد التمر للقلب ولعلاج النوبة القلبية

1- منع تصلب الشرايين

اكتشف باحثون أن تناول التمر مرة واحدة في اليوم يمكن أن يحميك من الإصابة بتصلب الشرايين التي تعد السبب الرئيسي لـ النوبة القلبية والسكتات الدماغية، كما أظهر باحثون آخرون في دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تناول 3.75 أوقية من التمر يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقط يمكن أن يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول بنسبة 15%، واللذين يسببان تصلب الشرايين.

ويقلل التمر أيضًا من كمية أكسدة الدهون في الدم لما يصل إلى 33% كل ذلك دون رفع مستويات السكر في الدم.

2- انخفاض ضغط الدم

تقول دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد أن التمر هو أحد الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وأوصوا بتناول 8 حبات في الأسبوع.

3- منع السكتة الدماغية

يعتبر التمر أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، والذي يعرف الباحثون أنه مرتبط بصحة القلب، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن النساء الأصحاء اللائي يأكلن 3200 ملجم من البوتاسيوم يوميًا يقل لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

4- يمنع فقر الدم

الحديد هو أحد المكونات الرئيسية للهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء وهي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم الأخرى، ويمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم، وهي حالة يصعب السيطرة عليها، ويحتوي التمر على كميات كبيرة من الحديد، لذلك فهو مفيد للوقاية من الإصابة بفقر الدم وعلاجه أيضًا.

5- يعالج الإمساك

يمكن لعنصر البوتاسيوم المتواجد بشكل كبير في التمر، وكذلك المستويات العالية من الألياف أن يعالجا الإمساك، وفي الواقع يُنظر إلى هذه الثمرة باعتبارها منظمًا هضميًا مثاليًا.

6- منع وعلاج قرحة المعدة

يعتبر التمر ملطفًا للجهاز الهضمي وقد استخدم لعدة قرون كعلاج منزلي للقرحة، وأكدت دراسة نشرت عام 2005 في مجلة Ethnopharmacy أن التمر له القدرة على تهدئة القرحة الملتهبة في الجهاز الهضمي.

7- يسهل عملية الولادة

قد تكون هذه الميزة مفاجئة بعض الشيء لبعض الناس، لكنها تعود إلى قرون، وقد أظهرت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة أمراض النساء والولادة بعنوان تأثير استهلاك التمر على المخاض والولادة، أن النساء اللائي تناولن 6 تمرات يوميًا لمدة 4 أسابيع قبل موعد الولادة المحدد اتسع لديهن عنق الرحم بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائهن اللائي لم يتناولن التمر، كما أنهن تعرضن لضرر أقل لأغشية عنق الرحم بعد الولادة.

8- يمنع السرطان

يحتوي التمر على كميات عالية من المغنيسيوم، وهو معدن مهم لجهاز المناعة، ويعمل على تهدئة الالتهابات في الجسم التي تؤدي إلى العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما أنه مليء أيضًا بمضادات الأكسدة المفيدة، وتظهر بعض الأبحاث أن تناوله يقلل من تأثير سرطان البطن، كما أظهرت دراسة حديثة عام 2015، نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن تناول التمر قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون.

