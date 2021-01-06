تعرف على عروض أمازون السعودية وكود الخصم الجديد 2021

يعرض أمازون السعودية أكبر عروض لتوافق عام 2021 الجديدة، حيث يقدم تقنية جديدة لكود خصم خاص لهذا العام الجديد، فيتيح ذلك الكود للمستهلك عدة تخفيضات وخصومات مميزة لغالبية منتجات الموقع، ممكن أن يصل الخصم بالكود لأكثر من نصف ثمن المنتج، فيُصبح التسوق من خلال موقع البيع والشراء ـ أمازون ـ له متعة خاصة ويرتبط بمواسم محددة فهو موسمي، حيث يتسوق المواطنون خلال فترة مواسم محددة خصوصًا عروض موسم البلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء، فهي من أفضل مواسم وأوقات التسوق للحصول على أفضل المنتجات بأسعار منخفضة لا مثيل لها.

كود خصم منتجات موقع أمازون السعودية الجديد 2021

يوفر الكود 2021م منتجات أمازون المخفضة، خاصةً بيوم الجمعة البيضاء، حيث يتيح المئات من العروض الكبيرة ومزيد من الخصومات حتى أنها تصل لـ 75%، لذلك ترتفع الرغبة لدى المواطنين في الحصول على رقم الكود من أجل التسوق على موقع أمازون، فقط قم بنسخ الكود عندما تقوم بالشراء.

كل كود من الأكواد التالية يوفر تخفيض بنسبة معينة:

نسخ كود (سعودية 15) يوفر تخفيض تصل نسبته لـ 75%

كود KSA15 حين يتم نسخه يوفر تخفيض تصل نسبته لـ 15% على منتجات عدة

كود AMZKSA عند نسخه يتيح توفير وتخفيض مميز ومختلف عن باقي التخفيضات

كود AMAZON20 بعد نسخه وتفعيله يوفر مبلغ 50 ريال سعودي على شراء أية منتج من المتجر ـ هذه القسيمة فعالة لأول طلب من عملاء الأمازون الجدد، ولكن بحد أقصى مبلغ الـ 50 ريال سعودي

فقط قم بنسخ الكود وتفعيله على الموقع ولتستفد من التخفيضات على جميع المنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، من جميع الأنواع وكل المجالات.

مع العلم أنه يمكنك تحصيل الشحن المجاني بالموقع لو تجاوزت مجموع مبالغ مشترياتك مبلغ الـ 300٢٠٠ ريال سعودي.

للاستعلام عن بقية الأكواد وتفعيلها للاستفادة منها على رابط المتجر التالي:

متجر الأمازون السعودي

كل الأكواد توجد عليه وتستطيع تفعيلها وشراء ما يحلو لك من منتجات مع الحصول والاستفادة من تخفيضات هائلة والحصول على بونص يصل لخمسين ريال.

عروض تخفيضات كود موقع أمازون السعودية لعام 2021

الخصم على أشهر العطور العالمية والبرفانات الأصلية يصل في عرض الكود لـ 60%

خصومات تصل لـ 65% على الموبايلات والهواتف الجوالة بأحدث الماركات والتقنيات

حملة أمازون الذكية؛ توفر خصم الـ 25% على الموبايلات

عرض الأمازون يتيح خصومات تصل لـ 40% على منتجات الأغراض المنزلية

كود خصم 50 ريال سعودي على منتجات الشراء بموقع الأمازون هذا الكود هو AMAZON20

تاريخ إطلاق أمازون السعودية للتسوق عبر الانترنت بأكبر تخفيضات

انطلقت منصة أمازون السعودية للتسوق رسميًا على الدومين الخاص بها ـ Amazon.sa، منذ يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو الماضي 2020م، ومنذ ذلك الحين أصبح متجر أمازون الخاص بالمملكة العربية السعودية هو المتجر البديل لسوق دوت كوم، فصرحت الشركة الأمريكية من أن متجرها بالسعودية يتيح للمستهليكين هناك الاختيار من بين آلاف بل ملايين من المنتجات، كما هي موجودة على متجر سوق دوت كوم، علاوة على تحديث منتجات توفرت فقط في موقع أمازون الولايات المتحدة وانتقلت لمتجر الأمازون بالمملكة.